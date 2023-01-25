Seyrek zıt anlamlısı nedir? Seyreğin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Seyrek sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe "sedre-" kelimesinden türetilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Parçaları ya da emsalleri arasında fazla aralık bulunan

(Sıfat) Az bulunan, az rastlanan, ender

(Zarf) Aralıklı bir şekilde, bayramdan bayrama, arada bir, binde bir

Ayrıca seyrek kelimesinden meydana gelen “seyrek otlaşma” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Seyrek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Seyrek sözcüğü günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük hem tek başına hem de farklı kelimelerle birlikte kullanılmaktadır. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat ya da zarf görevini üstlenmektedir. Herhangi bir şeyin az bulunur ya da en az iki şey arasındaki mesafenin çok aralık olduğunu belirtmek için bu sözcükten faydalanırız. Seyrek kelimesi zıt anlamlı karşılığı olan sözcüklerden biridir. Seyrek zıt anlamlısı olan yalnızca bir kelime mevcuttur. Seyrek kelimesi karşıt anlamlı karşılığı olan sözcükler arasındadır. Seyreğin zıt anlamlısı olan sözcük:

Sık

Sık kelimesi seyrek sözcüğünün mana açısından tam tersini anlatır. Bu yüzden sık sözcüğü seyrek kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kabul edilir. Mana bakımından çelişki içerisinde olan sözcükler zıt yani karşıt anlamlı olarak tanımlanmaktadır. "Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı" anlam doğrultusunda sık kelimesi seyreğin zıt anlamlısıdır.

Seyreğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimelerin yazım stilleri birbirinden farklıdır. Ayrıca anlam açısından da aralarında ters çıkarım bağlantısı bulunmaktadır. Seyrek kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermek gerekirse: