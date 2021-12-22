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  4. ‘Şöhretler Okulu’ filminden ilk fragman yayınlandı! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun beyazperdeye dönüyor

‘Şöhretler Okulu’ filminden ilk fragman yayınlandı! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun beyazperdeye dönüyor

22.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının aile sıcaklığını beyazperdeye taşıyacak yapımlarından biri olarak kabul edilen ‘Şöhretler Okulu’ filminden ilk fragman yayınlandı. 21 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen yapımın oyuncu kadrosunda Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’un olması izleyicileri heyecanlandırdı.

Adnan Önal tarafından yazılan ve yönetilen filmin başrolünde Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ve Kaçak Gelinler, Recep İvedik, Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Berna Üçkaleler yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncuları Nisa Sofiya Aksungur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan yer alıyor. Filmin yapımcılığını CNS Productions üstleniyor.

ŞÖHRETLER OKULU FİLMİ KONUSU

afiş

Kemal öğretmen (Ediz Hun) kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte kızının eğitimine yüklenip onun oyun arkadaşı olmayı kaçırmıştır. Deniz öğretmen (Berna Üçkaleler) ise babasının küçükken onunla iş yoğunluğundan ilgilenememesinden şikayetçidir ve Kaktüs Koleji’ni ele geçirip satmayı planlamaktadır. Kemal öğretmen hem kızı ile kaçırdığı zamanı geri kazanmak hem de çocuklarımızın her birinin ne kadar değerli özel insanlar olduğunu kızına kanıtlamak için okullar arası festivali bahane ederek Deniz öğretmene bir yarış teklif eder. Deniz öğretmen yarışmayı kazanacağından emin olduğundan, hemen bu yarışma teklifini kabul eder. Ancak Popstar, Atom, Arabesk, Messi, Oburix, Ayaklı Gazete, Hack-i Can, Organiz ve Einstein’den oluşan çocuklar takımı işin rengini kökünden değiştirecektir.

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Ediz Hun
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