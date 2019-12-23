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Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

Beyaz TV'nin magazin programı Söylemezsem Olmaz'da Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in barıştıkları iddia edildi.

Şok iddia! Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı?

2015 yılından bu yana aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sonlandırmıştı. Biten ilişkinin ardından ikilinin defalarca barıştıkları iddia edilmiş ancak bu iddialar hep yalanlanmıştı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının iddiasına göre ikili, yeniden barıştı. Programda Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı kanıt olarak gösterildi ve güzel oyuncunun paylaştığı köpeklerin, eski aşkı Kerem Bürsin'in köpekleri olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya kerem bürsin

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