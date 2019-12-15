Sokağa terk edilen "Einstein" hayvansever desteğiyle yürüdü

Sahiplendiği köpeğe Einstein ismini veren Hüdaverdi, eşi ve bazı hayvansever yakınlarının tavsiyesiyle Yenimahalle ilçesindeki özel bir klinikte hizmet veren veteriner hekim Hüseyin Solak ile iletişime geçti. Burada aylarca tedavi edilen Einstein, sağlığına kavuşarak yeni yuvasının yolunu tuttu.

Kalecik ilçesindeki köy evine giderken yol kenarında bir çeşmenin yanında terk edilmiş halde bulduğu köpeği 9 ay önce sahiplenen Hüdaverdi, tüylerinin tamamını dikenlerin kaplamasından dolayı başka renge bürünen ve hastalığı sebebiyle yürüyemeyen köpeğin tedavi masraflarını üstlendi.

ANKARA - (AA) - ÖMER OLCAY - Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve sahiplerince terk edilen Einstein isimli köpek, kendisini yol kenarında bulan bir hayvansever sayesinde tedavi ettirilerek, yeniden hayata tutundu.

Hüdaverdi, AA muhabirine, uzun yıllardan beri köy evinde 4 köpek ve 5 kedi beslediğini, yolda gördüğü sokak hayvanlarını beslemek için de aracında mama ve çeşitli yiyecekler bulundurduğunu söyledi.

Birkaç ay önce yolda buldukları Einstein'ı hayatlarının odak noktasına koyduklarını ifade eden Hüdaverdi, "Einstein'i bulduğumuz günlerde hiçbir şekilde yürüyemiyordu. Akşam verdiğimiz mamaları sabah etrafa dağılmış şekilde buluyorduk. En önemlisi ağrılarından dolayı gece uyuyamıyordu. O uyuyamayınca bizlerin de uykusu gelmiyordu." diye konuştu.

- "Anne baba şefkatiyle ona hasta bakıcılığı yaptık"

Tedavi süreci boyunca veteriner kliniğine haftada 3 defa gittiklerini dile getiren Hüdaverdi, anne baba şefkati gösterdikleri Einstein'ı yürümesi umuduyla bir an olsun yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

"Tedavi süreci 8 ay sürdü. Bu süre zarfında emekli maaşımdan 10 bin liradan fazla harcadım. Daha iyi olacaksa daha fazla harcamaya hazırım." diyen Hüdaverdi, şu anda yürüyor olmasının kendileri için tarif edilemez bir duygu olduğunu vurguladı.