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Sokak hayvanları için mama makinesi yaptılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Çorum'un Kargı ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından sokak hayvanları için otomatik mama makinesi tasarlandı.

TÜBİTAK Bilim fuarında görücüye çıkan mama makinesini gören Belediye Başkanı Zeki Şen makinenin çoğaltılarak ilçenin çeşitli yerlerine konulacağı sözünü verdi.
Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış kurdelesini Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Belediye Başkanı Zeki Şen’inde kesti.

Fuarda birbirinden ilginç 22 proje sergilendi. Protokol üyeleri tüm standları gezerek öğrencilerin proje sunumlarını dinledi. Öğretmen Fatma Akpınar ve 3 öğrenci tarafından sokak hayvanları için tasarlanan ‘’ Can dostlarımız aç kalmasın’’ isimli otomatik mama makinesi projesi ise protokol üyeleri ve ziyaretçilerin ilgilisi çeken projelerden birisi oldu.

BELİRLİ MİKTARDA MAMA VERİYOR

Tasarlanan mama makinesi, ön tarafından bulunan sensör sayesinde makinenin önüne gelen kedi veya köpeği algılayarak belirli miktarda mama veriyor. Makine ayrıca manuel olarak da çalışabiliyor. Yan tarafta bulunan pedala basıldığında yine mama veriyor.

İKİ FARKLI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Fatma Akpınar, sokak hayvanlarının yemeğe nasıl daha kolay ulaşabileceğini düşünerek böyle bir proje geliştirdiklerini belirterek, projemizin ismi can dostlarımız aç kalmasın. Sokaktaki hayvanların mamaya veya yiyeceğe daha kolay nasıl ulaşabilir sorusuyla yola çıkarak öğrencilerimizle birlikte bu mama makinelerini yaptık. Mama makinelerimiz pedallı veya arduino olarak iki şekilde çalışıyor. Pedala basıldığı zaman mama otomatik olarak hazneye düşüyor. İkinci bir çalışma yöntemi olan arduino ise kedi veya köpek makineye 5 cm yaklaştığı zaman otomatik olarak arduino pedalı çeviriyor ve mama hazneye düşüyor. Bu sayede kedi veya köpeklerimiz mamaya kolayca ulaşabiliyor’’ dedi.

Projenin çok beğenildiğini söyleyen Akpınar, ‘’Projemizi inceleyen kaymakam ve belediye başkanımızda projemizi görerek güzel bir proje olduğunu söylediler. İnşallah belediye başkanımızdan sözünü de aldık, ilçemizde bu mama makinelerini sokaklara, caddelere, belirlenen alanlara koyarak sokaktaki can dostlarımızın aç kalmasını engelleyeceğiz’’ şeklinde konuştu.

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