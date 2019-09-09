Sokak köpeği 31 kişiyi hastanelik etti

Görgü tanıkları, Maharaştra eyaletine bağlı şehrin sokaklarında koşturan bir grup başıboş köpek gördüğünü ve daha sonra köpeklerden birinin gruptan ayrılarak Venus Corner civarından geçenleri ısırdığını söyledi.

Times of India'nın haberine göre yetkililer, 21 erkek, 7 kadın ve üç çocuğun yakındaki Chhatrapati Pramila Raje kent hastanesine kaldırıldığını ve kuduz karşıtı ilaç tedavisi gördüğünü doğruladı.

Diğer yandan, köpeğin kayıplara karıştığı ve hala şehrin sokaklarında başıboş gezdiği düşünülüyor.

Kolhapur'daki sokak köpeği sorununun boyutu, yetkilileri bu hayvanların sayısını azaltmaya itti. Bunun için de 2017'de sokak köpeklerini kısırlaştırmaya başladılar.

Kolhapur Belediyesi'nin veteriner memuru Vijay Patil konuyla ilgili şunları söyledi:

Her gün 10 sokak köpeği yakalayan bir ekibimiz var. Köpekleri kısırlaştırıyor ve onların aşılarını yapıyoruz.

Kolhapur Belediyesi sınırları dahilindeki köpek nüfusunu kontrol altında tutuyoruz. Bir bölgedeki köpek nüfusu azalırsa, çoğunlukla köylerden ve diğer çevre bölgelerden olmaz üzere başka yerlerden gelen köpekler boşluğu dolduruyor.

35 milyon sokak köpeğinin yaşadığı tahmin edilen Hindistan'da her yıl yaklaşık 20 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, bütün dünyada bu hastalıktan ölen kişi sayısının neredeyse üçte biri.

