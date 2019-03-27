Sokak köpeği parkta oynayan çocuklara saldırdı

Rusya'nın Ural Federal Bölgesi'nde yer alan Sverdlovsk Bölgesi'nde parkta oynayan çocuklar, başıboş halde dolaşan sokak köpeğinin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda sokak köpeği parkta oynayan çocuklardan birine saldırdı. Çocuklardan birisi kayağın üstüne tırmanarak kendisini korurken diğeri köpeğin saldırısına maruz kaldı.

TALİHSİZ ÇOCUĞU SERTÇE ELEŞTİRDİ

Çocuğun eline ve ayaklarına saldıran köpek sertçe ısırdı. Köpeğin vahşi saldırısı devam ederken olayı gören bir kişi köpeği kovarak çocuğu kurtardı. Çocuğun elinde ve ayaklarında yaralanmaların olduğu belirtildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

