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Sokak köpeğinin yavru kediyi emzirmesi şaşırttı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 07:46 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sokak köpeğinin yavru kediyi emzirmesi görenleri şaşırttı.

Kastamonu'da Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan oto sanayi sitesinde bir süredir çevredeki esnaflar tarafından beslenen sokak köpeği ile yavru kedinin yakınlığı dikkat çekti.

Köpek, yaklaşık 3 aydır yanına gelen yavru kediyi emzirerek beslenmesini sağlıyor. Sanayide çalışan lastik ustası Salih Aydın, kedi ve köpek arasındaki dostluğa ilk başta şaşırdıklarını belirterek, "Normalde kedi ve köpek hiç anlaşamaz. Ancak her gün dükkanımızın önünde yatan sokak köpeği, yanına gelen yavru kediyi emzirince bizde duruma artık alıştık. Her gün onları besliyoruz" dedi. (DHA)

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köpek kedi emzirme KASTAMONU

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