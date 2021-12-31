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Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü! Olağanüstü hal ilan edildi

31.12.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da 53 yaşındaki Sardana Sleptsova yürüyüşe çıktığı an sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden profesörün kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiği fakat köpeklere daha fazla karşı gelemeyince yere düştüğü ifade edildi. Köpeklerin toplatılması için çalışma başlatıldığı söylenirken, kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü! Olağanüstü hal ilan edildi

Rusya'da yürüyüşe çıkan bir profesör köpeklerin saldırısıyla öldü. Kuzey- Doğu Federal Üniversitesi Kimya Bölümü profesörü Sleptsova çevredekiler tarafından kanlar içinde bulundu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk incelemede profesörün öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polisler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatıldı. Profesör ise adli tıp morguna kaldırıldı.

ÇOK FAZLA KAN KAYBETTİ

Yapılan incelemeler sonucunda profesörün vücudunun birçok yerinin köpekler tarafından ısırıldığı ve ağır kan kaybettiği anlaşıldı. Yaşanan olayın üzerine Yakuts Belediye Başkanı Yevgeny Grigoriev ekipler tarafından köpeklerin toplatılması için çalışma başlattıklarını söyleyerek kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

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ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Profesörün ölümü hem kenti hem de üniversiteyi yasa boğarken Rusya Soruşturma Komitesi köpek saldırısına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülere göre profesörün köpeklerin saldırısından kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiği fakat köpeklere daha fazla karşı gelemeyince yere düştüğü görüldü. Ayrıca köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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