Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi, yaşam savaşını kaybetti

Ceyhan ilçesi İnönü Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde duran Oktay Tokmak, yoldan geçen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısından kaçmak isteyen Tokmak, yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı. (İHA)
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