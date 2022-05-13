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Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi, yaşam savaşını kaybetti

13.05.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken yere düşen 44 yaşındaki Oktay Tokmak beyin kanaması geçirdi. Bir hafta yoğun bakımda kalan Tokmak yaşam savaşını kaybetti.

Sokak köpeklerinden kaçarken beyin kanaması geçirdi, yaşam savaşını kaybetti

Ceyhan ilçesi İnönü Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde duran Oktay Tokmak, yoldan geçen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KAÇARKEN YERE DÜŞTÜ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısından kaçmak isteyen Tokmak, yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

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Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı. (İHA)

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Adana
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