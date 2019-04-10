Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Yaşanan silahlı çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın çıktığı sokakta, vatandaşların tartışmayı izlediği görülüyor.
3 kişi öldü! Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
Tartışmada bir anda silahlar çekilirken vatandaşların çevredeki iş yerlerine kaçtığı görülüyor. Elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi mermisi bitince silahını sopa gibi kullanıyor.
2 kardeşi ve kuzenini çatışmada kaybeden Yaşar Yıldız'ın da çatışma sırasında kardeşlerini vuran kişiye ateş ettiği görülüyor.
Sokakta çok sayıda kurşunun sektiği görülürken vurulan bir kişi de yere düşüyor. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum