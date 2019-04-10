Sokak ortasında 3 kişiyi öldürdü! Arnavutköy'de korkunç anlar

Yaşanan silahlı çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın çıktığı sokakta, vatandaşların tartışmayı izlediği görülüyor.

3 kişi öldü! Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Tartışmada bir anda silahlar çekilirken vatandaşların çevredeki iş yerlerine kaçtığı görülüyor. Elindeki pompalı tüfekle ateş eden kişi mermisi bitince silahını sopa gibi kullanıyor.

2 kardeşi ve kuzenini çatışmada kaybeden Yaşar Yıldız'ın da çatışma sırasında kardeşlerini vuran kişiye ateş ettiği görülüyor.