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  4. Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerek gündem olmuşlardı! Sonunda kabul etti

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerek gündem olmuşlardı! Sonunda kabul etti

08.12.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Liverpool bölgesinde, 35 yaşındaki kız arkadaşı Kelly Cousins ile sokak ortasında cinsel ilişkiye giren 23 yaşındaki Joe Firby Joe Firby, akılalmaz görüntülerin ardından manşetlere taşınmıştı. Joe Firby bugün (7 Aralık) gerçekleşen mahkemede kamu ahlakını çiğneyen bir eylemde bulunma suçunu kabul etti .

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girerek gündem olmuşlardı! Sonunda kabul etti

Liverpool’un popüler eğlence lokasyonlarından biri olan Concert Square'de yüzlerce kişinin önünde oral seks yapan ikili herkesi şaşkına çevirmişti. Çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ikili, insanların onları görüntülediğinden habersizdi. Ancak kısa süre sonra, Cousins'ın dizlerinin üzerine çökerek erkek arkadaşına oral seks yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

MAHKEMELERE KATILMADI

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Dört çocuk annesi Kelly Cousins, olayın ardından o anın görüntülerini gururla paylaşmasına rağmen, sonrasında gerçekleşen mahkemelerden birinde suçunu kabul ettikten sonra daha önce ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmış ve toplum hizmeti almıştı. Firby ise, işini kaybettiği için seyahati karşılayamadığı gerekçesiyle mahkemeye katılmaktan kaçınıyordu.

KABUL ETTİ

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Ancak Çarşamba günü, nihayet mahkemeye çıktı ve kamu ahlakını çiğneyen bir eylemde bulunma suçunu kabul etti. Yeni yılda ise cezasını çekeceği bildirildi. Cousins, 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza 12 ay ertelendi. Ayrıca Denetimli Serbestlik Hizmetinde 40 saatlik ücretsiz çalışma ve 25 günlük bir rehabilitasyon tamamlamasına karar verildi.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

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Cezasının ardından konuşan Cousins, olayın nasıl geliştiğini açıkladı ve pişmanlığını dile getirdi. "Birbirimizi spor salonundan tanıyorduk. Randevuya çıktık. Bu asla planlanı bir şey değildi ve işler kontrolden çıktı. Buna çok pişmanım. Eylemlerimin sorumluluğunu her zaman üstlendim ve şimdi sadece yeni bir başlangıç yapmak ve tüm bunları geride bırakmak istiyorum." diye konuştu.


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