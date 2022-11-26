Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri muayene sırasında kısa süre önce oral seks yapıp yapmadığınızı anlıyor”

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri muayene sırasında kısa süre önce oral seks yapıp yapmadığınızı anlıyor”

26.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaygın bir söylenti diş hekimlerinin muayene sırasında hastalarının kısa bir süre önce oral seks yapıp yapmadığını anlayabildiğine yönelikti. Şehir efsanesine dönen bu söylentiyi TikTok’ta ‘misginadarling’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Gina, diş hekimine giderek araştırmak istedi. Gina’nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri muayene sırasında kısa süre önce oral seks yapıp yapmadığınızı anlıyor”

Diş hekimini ziyaret eden Gina isimli bir hasta, doktor kontrolü sırasında herkesin merak ettiği bir sorunun cevabını bulmak istedi. Diş hekimine hastalarının yakın bir tarihte oral seks deneyimini anlayıp anlamadığını sorduğunda aldığı cevapla şaşkına döndü. Bir diş hekimi, bir hastanın yakın zamanda oral seks yaptığına dair belirti işaretini detaylandırdı ve bazı insanlar için alarm zillerini çaldı.

“BU TAMAMEN DOĞRU”

yeni iç

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada diş hekiminin randevusundan önce hastasının oral seks deneyimini damağındaki morarma sayesinde anlayabildiği iddia edilmişti. Bu iddianın peşinden koşan Gina, diş hekimine bu soruyu sordu. 543 binden fazla görüntülenmeye ulaşan gönderide Gina, “TikTok’ta diş hekimlerinin kısa süre önce yapılan oral seks deneyimini anlayabildiğini gördüm. Bu doğru mu?” dedi.

yeni iç2

Diş hekimi iddiaları doğrulayacak nitelikte, “Yumuşak damağın arka kısmında morarma görebilirsiniz. Belirli morarma modellerinden durumu çözebiliyoruz. Evet anlayabiliriz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

3

Gina’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Demek ki diş hekimim bana o yüzden öyle baktı” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Diş hekimim babam” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Diş hekimim bri daha bana eskisi gibi bakmadı” dedi.

İlginizi Çekebilir

İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

İlişki terapistinden porno izleme uyarısı! “Tehlikeli boyutta...”

 Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

 Yardım istedi! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı...”

Yardım istedi! “Erkek arkadaşımın porno bağımlılığı...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinselliği açıkça anlattı! “Hem vajina hem de testislerle doğdum”Cinselliği açıkça anlattı! “Hem vajina hem de testislerle doğdum”
Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştıSiparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı
Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”
Anahtar Kelimeler:
seks tiktok Diş hekimi Cinsellik

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

Hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca makatına şişe sıkıştırdı

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.