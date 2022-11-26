TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri muayene sırasında kısa süre önce oral seks yapıp yapmadığınızı anlıyor”

Diş hekimini ziyaret eden Gina isimli bir hasta, doktor kontrolü sırasında herkesin merak ettiği bir sorunun cevabını bulmak istedi. Diş hekimine hastalarının yakın bir tarihte oral seks deneyimini anlayıp anlamadığını sorduğunda aldığı cevapla şaşkına döndü. Bir diş hekimi, bir hastanın yakın zamanda oral seks yaptığına dair belirti işaretini detaylandırdı ve bazı insanlar için alarm zillerini çaldı.

“BU TAMAMEN DOĞRU”

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada diş hekiminin randevusundan önce hastasının oral seks deneyimini damağındaki morarma sayesinde anlayabildiği iddia edilmişti. Bu iddianın peşinden koşan Gina, diş hekimine bu soruyu sordu. 543 binden fazla görüntülenmeye ulaşan gönderide Gina, “TikTok’ta diş hekimlerinin kısa süre önce yapılan oral seks deneyimini anlayabildiğini gördüm. Bu doğru mu?” dedi.

Diş hekimi iddiaları doğrulayacak nitelikte, “Yumuşak damağın arka kısmında morarma görebilirsiniz. Belirli morarma modellerinden durumu çözebiliyoruz. Evet anlayabiliriz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gina’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Demek ki diş hekimim bana o yüzden öyle baktı” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Diş hekimim babam” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Diş hekimim bri daha bana eskisi gibi bakmadı” dedi.