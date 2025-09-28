Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin'den inanılması güç görüntüler

Çin’in Makao kentinde etkili olan Ragasa Tayfunu hayatı felç etti. Su baskınları sokakları adeta göle çevirdi. Ancak yaşanan doğal afet ilginç görüntülere de sahne oldu.

SOKAK ORTASINDA BALIK AVI

Su altında kalan yollarda balıklar yüzmeye başladı. Bazı vatandaşlar, sel sularında elleriyle balık avladı. Sokaklarda yüzen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı kişilerin balıkları çıplak elle yakaladığı anlar cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

YÜZEN BİLE OLDU

Bazı vatandaşlar ise fırsatı değerlendirip sel sularında yüzmeye başladı. Yaşanan afetin ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.