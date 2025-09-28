Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin'den inanılması güç görüntüler

Çin’in Makao kentini vuran Ragasa Tayfunu su baskınlarına yol açtı. Sokaklarda meydana gelen ilginç görüntüler kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar yüzen balıkları elleriyle avlarken bazıları sel sularında yüzdü.

Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin'den inanılması güç görüntüler
Çiğdem Sevinç

Çin’in Makao kentinde etkili olan Ragasa Tayfunu hayatı felç etti. Su baskınları sokakları adeta göle çevirdi. Ancak yaşanan doğal afet ilginç görüntülere de sahne oldu.

Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin den inanılması güç görüntüler 1

SOKAK ORTASINDA BALIK AVI

Su altında kalan yollarda balıklar yüzmeye başladı. Bazı vatandaşlar, sel sularında elleriyle balık avladı. Sokaklarda yüzen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı kişilerin balıkları çıplak elle yakaladığı anlar cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin den inanılması güç görüntüler 2

YÜZEN BİLE OLDU

Bazı vatandaşlar ise fırsatı değerlendirip sel sularında yüzmeye başladı. Yaşanan afetin ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sokak ortasında elleriyle balık avladılar! Tayfun vurdu yüzen bile oldu... Çin den inanılması güç görüntüler 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olimpiyat hayali kabusa döndü! Korkunç şekilde hayatını kaybettiOlimpiyat hayali kabusa döndü! Korkunç şekilde hayatını kaybetti
Ünlü futbolcuya zamanda yolculuk yaptırdılar! Ünlü futbolcuya zamanda yolculuk yaptırdılar!

Anahtar Kelimeler:
balık Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.