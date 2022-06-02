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Sokak ortasında kendini yakarak ağızları açık bırakmıştı! 28 yaşındaki Pekpak yaşamını yitirdi... 'Telefon' detayı ortaya çıktı

02.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz salı günü akılalmaz bir olay yaşanmıştı. Elinde plastik orakla meydana gelen Abdullah Cihat Turan Pekpak (28) tekbir getirerek kendini yaktıktan sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında adeta alev topuna dönüşmüş, dehşet verici anları saniye saniye kaydedilmişti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Pekpak'tan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Pekpak'ın olaydan önce ailesine açtığı telefon ise dikkat çekti.

Sokak ortasında kendini yakarak ağızları açık bırakmıştı! 28 yaşındaki Pekpak yaşamını yitirdi... 'Telefon' detayı ortaya çıktı

İstanbul'un göbeğinde yaşanan, görenlerin hafızasından kolay kolay silinmeyecek olayın ardından Abdullah Cihat Turan Pekpak kurtarılamadı. Hastanede yaşamını yitiren Pekpak'ın olaydan önce ailesine telefon açtığı, telefonda kendini yakacağını söylediği öğrenildi.

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YANARKEN TEKBİR GETİRMİŞTİ

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş, bu sırada tekbir getirmişti. Görenlerin şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

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OLAYDAN ÖNCE AİLESİNİ ARAYIP “KENDİMİ YAKACAĞIM” DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini telefonla arayarak “Kendini yakacağım” dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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(İHA)

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