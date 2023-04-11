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Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkına yakın olunca tepkiler gecikmedi.... Görüntüleri çekilip ifşa edildiler

11.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Medellin şehrinde çocuk parkına yakın bir sokakta üç kişinin cinsel ilişkiye girdiği anlar kaydedildi. Ormanlık bir alanda bulunan sokakta çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren üç kişinin görüntüleri sosyal medyadan ifşa edilince tepkiler gecikmedi. Görüntülerin popüler olmasından sonra üç kişinin yakalandığı ifade edildi.

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkına yakın olunca tepkiler gecikmedi.... Görüntüleri çekilip ifşa edildiler

Kolombiya’nın Medellin şehrinde birisi kadın ikisi erkek üç kişi çocuk parkının yakınlarındaki bir ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdi. Halka açık alanda gerçekleştirilen cinsel ilişki eylemi bir görgü tanığının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölge halkını öfkelendiren görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kimliği tespit edilen üç kişinin tutuklandığı açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları cinsel ilişki görüntülerinin sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra gönderiyi olumsuz yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu topluma büyük bir saygısızlık. İnsanlık olarak yavaş yavaş yolumuzu kaybediyoruz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle toplumun birçok değerini kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

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