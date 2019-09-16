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Sokakta iki kişi vuruldu, onlar ise börek yemeye devam etti

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de iki akraba oturdukları binaya girerken silahlı saldırıya uğradı. Sokaktaki börekçide oturan vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi börek yemeye devam ettiği görüldü.

Sokakta iki kişi vuruldu, onlar ise börek yemeye devam etti

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan C.A. ve M.A. simli iki akraba, oturdukları binaya girdikleri sırada araçla kendilerini takip eden 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdığı şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Ateş açan saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken saldırıya uğrayan C.A. ve M.A. kendi araçlarıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine gitti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırının yaşandığı sokakta bulunan bir börekçideki vatandaşların ise hiçbir şey olmamış gibi börek yemeye devam ettiği görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçelievler börekçi silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Açıkmışlardır ne yapsınlar. Yas mı tutsunlar.........
Umrumda bile olmaz. Ne halleri varsa görsünler. Değil börek, kavun ekmek olsa istifimi bozmam.
sorumsuz vurdum duymaz bır mıllet olduk
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