Sokakta kadınları görüntüleyip sosyal medyadan paylaşıyordu! Sakarya'daki 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı ediliyor

Sosyal medyadan kadınların uygunsuz görüntülerini paylaşan Afganistan uyruklu Ş. S.'nin yaptığı yanına kâr kalmadı. 18 yaşındaki Ş. S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.
(DHA)
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