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Sokakta kadınları görüntüleyip sosyal medyadan paylaşıyordu! Sakarya'daki 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı ediliyor

04.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşındaki yabancı uyruklu Ş. S. Sakarya'da sokakta çektiği kadınların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Bu durumun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek Ş. S.'yi yakaladı. Kent sakinleri derin bir nefes alırken Ş. S.'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başladığı bildirildi.

Sokakta kadınları görüntüleyip sosyal medyadan paylaşıyordu! Sakarya'daki 18 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı ediliyor

Sosyal medyadan kadınların uygunsuz görüntülerini paylaşan Afganistan uyruklu Ş. S.'nin yaptığı yanına kâr kalmadı. 18 yaşındaki Ş. S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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SOSYAL MEDYA HESABI İNCELEMEYE ALINDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde farklı tarih ve yerlerde kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyasına yükleyen Afganistan uyruklu şahıs polis ekiplerine harekete geçirdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsın sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Ş.S. (18) polis ekiplerince Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın adli işlemlerinin ardından, sınır dışı edileceği öğrenildi.

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(DHA)

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