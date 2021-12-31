Sokaktaki pitbull tehlikesi büyüyor! Sahipleri terk etmeye başladı

Sivas'ta iki gün arayla sokağa bırakılan iki pilbull ekipler tarafından alınarak barınağa bırakıldı. Son olarak bugün Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesinde sokakta devriye halinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri pitbull cinsi yasaklı bir köpek buldu.

MAMA VE SU VERİLEREK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tahmin edilen köpeğe bir süre mama ve su veren HAYDİ ekipleri, durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Köpek, bölgeye sevk edilen hayvan ambulansıyla belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

ASİYE ATEŞ'İN SONRASINDA SALDIRILARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Gaziantep'te pitbullar tarafından saldırıya uğrayan Asiye Ateş'in ardından birçok kentten pitbull saldırısı haberleri gelmeye başladı. Samsun'da yaşayan Arif Sehri de 3 ay önce pitbull saldırısında burnunun koptuğunu söyleyerek köpek sahibinden şikayetçi oldu. Sehri, ''Burnumdan ameliyat oldum. İyileşmesini bekliyorum. Doktor 1 sene beklemem gerektiğini söyledi. 1 seneden sonra tekrar estetik ameliyat olacağım. İyileşmesini bekliyorum'' dedi.

HAYVANLARI SİLAH GİBİ KULLANIYORLARMIŞ

Batman'da ise pitbull cinsi hayvanları silah gibi kullanan çeteye yönelik harekete geçilmişti.Vali Hulusi Şahin, 23 kişilik silahlı suç örgütünün terör örgütüyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini söyleyerek, "Bu silahlı suç örgütünün başta uyuşturucu madde temin etme, ticaret yapmak üzere gasptan tehdide, yağma ve şantaja kadar pek çok suçun içinde olduğunu tespit ettik" demişti.

"KAÇACAK YER BULAMADIM" DİYEREK ANLATMIŞTI

İzmir Buca'da bir pitbullun kendisine saldırdığı dehşet anlarını anlatan H.E. ise, "Markete giderken köpeği üzerime saldılar ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı ve kanadı. Pitbull'ları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar" demişti.

İHA-DHA

