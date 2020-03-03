Şoke eden aşk iddiası! Murat Boz ve Deren Talu...

Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteriyordu. Fakat ortaya atılan son iddia onu direk magazinin gündemine oturttu. Arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılan Murat Boz'un burada Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edildi.

Konuşulanlara göre doğum gününde Boz ile Tâau'nun samimi halleri gecceye katılanların dikkatini çekti. İkili arasında başlayan flörtün nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu. (Gecce)

