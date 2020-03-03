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Şoke eden aşk iddiası! Murat Boz ve Deren Talu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Murat Boz'la ilgili şu günlerde kulislerde yeni bir iddia dolaşıyor. Boz'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı konuşuluyor.

Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmemeye özen gösteriyordu. Fakat ortaya atılan son iddia onu direk magazinin gündemine oturttu. Arkadaşı Efe Keskün'ün doğum günü partisine katılan Murat Boz'un burada Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edildi.

Konuşulanlara göre doğum gününde Boz ile Tâau'nun samimi halleri gecceye katılanların dikkatini çekti. İkili arasında başlayan flörtün nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz, Deren Talu,

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