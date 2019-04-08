Şoke eden olaylar zinciri! Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zekai Turhal cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zeki Turhal çalıştığı bekçi kulübesinde 16 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olayın perde arkası araştırırken, canlı yayında öldürülen Zekai Turhal dahil 3 kişinin kadın ticareti yaptığı ortaya çıktı. Müge Anlı'yı bile dehşete sokan olaylar zincirinde programa gelen yeni ihbarlar canlı yayında herkesi şoke etti. Peki Zekai Turhal cinayetin ardında fuhuş çetesi ve yasak aşk mı var? Zekai Turhal kim neden öldürdü? Kayınbirader Ejder cinayetin arkasındaki isim mi? 8 Şubat 16 kurşunla öldürülen Zekai Turhal cinayetinin ayrıntıları herkesi şoke etmeye devam ediyor. Kadın ticaretinden yasak aşka kadar uzanan ihbarların ardı arkası kesilmiyor. Programa katılan Zekai Turhal'ın eşi Ümmüş hanım kardeşi Ejder beyden şüpheleniyor. Ümmüş hanımın bir diğer iddiası da Ejder beyin kadın ticaretinde kullandığı kadınlardan bir tanesinin eşi Zeki beyi öldürmüş olabilir. Ejder bey ise bu iddiaların hepsini yalanlıyor.

Öldürülen Zekai Turhal'ın kayın validesi ise "Ümmüş neden doğruyu konuşmuyor Ali'yi aradı o gün Ümmüş iki kere ama Ali açmadı. Ondan sonra Ejder'i aradı.Niye öldüğü gün telaşa düştün.Öldürüldüğü gün Pakize ise eve gelmedi " açıklamalarını yaptı. Canlı yayına bağlanan Ali bey ise sabah bilinmeyen bir numaradan arama olduğunu ama açmadığını söyledi. Ali bey Ejder'in kendisini aradığını "Eniştem rahatsız eve gelmemiş bir inşaata bak belki düşmüştür bir yere dedi.Bende gidip baktım konteyner ışıklar da yanıyordu. Kapı da kilitli değildi açtım baktım Zekai beyi gördüm" dedi. Canlı yayına bağlanan Ejder'in beraber yaşadığı Gül hanım ise şu açıklamaları yaptı " Eniştem iyi bir ayak değildi ki, beni hap atıpta beni kırk yere kötürüpte,kapattırıpta benim ağzımı açmasınlar orada. 16-17 yaşlarındaydım o zaman Ejder yoktu, hiç kimse yoktu.Benim Zekai beyle tanışmışlığım Ejder beyden çok daha önce. Zekai bey ve bir kadın beni kandırıp kolamım içine bir hap atmışlar. Bir kadının evine götürdü bayıldım ben bir kalktım tanımadığım bir ev,tanımadığım insanlar. Yani aile ortamı değildi başka bir ortamdı. Balkonun 2. katından kendimi attım ben"

Zekai beyi nasıl bunlara rağmen evinize kabul ediyorsunuz sorusuna ise Gül hanım "Eşi eniştesi olduğu için. O olayı Ümmuş hanım çok iyi biliyor. Ben bunun hayatında başka bir erkek daha var diyorum. O biliyor? Onun hayatında başka bir insan daha var. Bir anda iyileşip bir anda evine varıp bir anda eniştemin öldürülmesi benim aklım mantığıma sığmıyor." açıklamalarını yaptı. Ümmüş hanım ise benim hayatımda asla biri yok. Varsa telefona bağlansın.Ben orada hasta yatarken Zekai'den ayrılacağımı söyleyince kardeşim bana hayatında biri mi var dedi. Bende sen bana ne demek istiyorsun ben kaç yaşındayım da hayatımda biri mi olacak bu yaştan sonra dedim" açıklarını yaparak iddiaları yalanladı. Bütün bu iddialar sonrası iyice düğüm olan cinayet ile ilgili Müge Anlı'da kafasındaki soruları Ejder yöneterek "Sen şimdi buraya geldiğinden beri karım karım diyorsun bende sana kızıyorum senin resmi nikahlı tek karın var buda senin beraber yaşadığın kadın çocuğunun annesi. Ve senin karın diyor ki bana Zekai beni aldı 16-17 yaşında kötü yola düşürdü. Sonra sen diyorsun ki cinayetten önce 2,5 dakika konuştum Zekai ile çok samimiyiz sürekli konuşurduk. Neden karını kötü yola düşüren biriyle görüşüyorsun"

Programa canlı yayına katılan Ejder beyin annesi de Ümmüş hanımın yasak aşkı olduğunu iddia ediyor. Müge Anlı ise bu iddialar arasında Ejder beyin her şeyi bildiği ve söylemediğini açıkladı. Müge Anlı Ejder bey "Bütün bildikleri söyle de seni azat edeyim" dedi. Ayrıca Müge Anlı Zekai beyin eşi Ümmüş hanım da "Ümmüş hanım ben sizin akşam mutlaka bir şey bildiğinize adımım Müge olduğu kadar eminim. Siz bir şeylerden şüphelendiğimiz için sabahın 8,5 da nerede nerede diye arıyorsunuz. Siz gidip öldürdünüz diye demiyorum ama sizin hala bize söylemediğiniz bir şey var.O yüzden gidip Ejder'i arıyorsunuz. Ejder'in gidip gül ile birlikte oraya gitmesi manidar" dedi. Canlı yayına bağlanan isim vermek istemeyen izleyiciler ise verdiği bilgiler ile herkesi şoke etti. Bayan izleyici "Erdal beye sorar mısınız ilk karısını kaç kere bıçaklamış. 27 bıçak darbesiyle eski eşini bıçakladı. Bende onlarla çalışıyordum ben bıraktım tövben ettim.Ben bunların ciğerini biliyorum." dedi. Erdal bey ise bütün bu iddiaları reddetti.