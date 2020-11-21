Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu

Sol Yanım dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Dizi, 26 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Görkemli prodüksiyonu ile çarpıcı öyküsü ile ezberleri bozmaya hazırlanan dizinin kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli yer alıyor.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan Sol Yanım, tesadüflerin yol açtığı yepyeni başlangıçların hikayesinde seyirciyi, Serra ve Selim aşkı ile tanıştıracak.
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