Solmaz Çiros'un kalça şovu olay oldu! Seda Sayan'ın fenomen gelini bambaşka biri olmuş

Evlilik programlarına katıldıktan sonra adından sık sık söz ettiren Solmaz Çiros, yaptığı danslara gündeme geliyor. Seda Sayan'ın "Kızım bu benim! Kızım" sözleriyle hitap ettiği Solmaz Çiros, şarıkıcılık yapıyor ve çıktığı sahnelerde yaptığı dans şovlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşıyor.

KALÇA ŞOVUNU PAYLAŞTI OLAY OLDU!

Evlilik programlarından sonra aldığı kilolar ve geçirdiği birçok estetik operasyon sonrası bambaşka biri olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Roman Kızı Solmaz Çiros'un Instagram hesabında 756 bin takipçisi bulunuyor.

İzmir Tepecikli olan Çiros, değişimiyle adından söz ettirirken sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar yağıyor.

26 yaşındaki fenomenin dans videolarının altına takipçilerinden, "Keşke doğal halinle kalsaydın", "Eskiden güzel dans ederdi", "Dans etmeyi unutmuş" gibi yorumlar geliyor.

Evlilik programı ile adını duyuran daha sonra da Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz Çiros'un un paylaşımları oldukça yoğun ilgi görüyor.

Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.



