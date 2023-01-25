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Solmaz Çiros'un kalça şovu olay oldu! Seda Sayan'ın fenomen gelini bambaşka biri olmuş

25.01.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri olmuştu. Kalça danslarıyla ünlenen Solmaz gelin, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla değişime uğradı. Bambaşka biri olan Solmaz Çiros, katıldığı bir davette yaptığı kalça şovunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Solmaz Çiros'un kalça şovu olay oldu! Seda Sayan'ın fenomen gelini bambaşka biri olmuş

Evlilik programlarına katıldıktan sonra adından sık sık söz ettiren Solmaz Çiros, yaptığı danslara gündeme geliyor. Seda Sayan'ın "Kızım bu benim! Kızım" sözleriyle hitap ettiği Solmaz Çiros, şarıkıcılık yapıyor ve çıktığı sahnelerde yaptığı dans şovlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşıyor.

solmaz çiros kaan

KALÇA ŞOVUNU PAYLAŞTI OLAY OLDU!

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV

Evlilik programlarından sonra aldığı kilolar ve geçirdiği birçok estetik operasyon sonrası bambaşka biri olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 2

Roman Kızı Solmaz Çiros'un Instagram hesabında 756 bin takipçisi bulunuyor.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 3

İzmir Tepecikli olan Çiros, değişimiyle adından söz ettirirken sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar yağıyor.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 4

26 yaşındaki fenomenin dans videolarının altına takipçilerinden, "Keşke doğal halinle kalsaydın", "Eskiden güzel dans ederdi", "Dans etmeyi unutmuş" gibi yorumlar geliyor.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 5

Evlilik programı ile adını duyuran daha sonra da Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz Çiros'un un paylaşımları oldukça yoğun ilgi görüyor.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 6

Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.

SOLMAZ ÇİROS'DAN KALÇA ŞOV 7

Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.

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Seda Sayan Zuhal Topal Solmaz Çiros solmaz çiroz evlilik yaşında

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