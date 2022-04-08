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Solmaz Çiros'un son haline görenler şoke oldu! "Dudaklar korkunç"

08.04.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel programındaki danslarıyla ünlenen Solmaz Çiros son haliyle olay oldu. Farklı mekanlarda sahne alan gelin adayı Solmaz yarışmadan sonra kilo aldı, estetik yaptırdı. Solmaz Çiros'u görenler "Dudakların korkunç", "Eski Solmaz nerede?" yorumları yaptı.

Solmaz Çiros'un son haline görenler şoke oldu! "Dudaklar korkunç"

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Evleneceksen Gel adlı programında gelin adayı olarak ünlenen Solmaz Çiros, danslarıyla gündem olmuştu. Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Çiros son hali dikkat çekiyor. Aldığı kilolarla magazin gündeminde dikkat çeken gelin adayının son hali olay oldu.

Albümü olan ve çeşitli mekanlarda sahne olan Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Solmaz'ın son halini görenler şoke oldu. Kilosu dışında estetikleri de dikkat çeken gelin adayı Solmaz'a hayranlarından yorum yağdı.

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Solmaz Çiros'u görenler "Dudakların korkunç", "Eski Solmaz nerede?" yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise gelin adayını destekleyerek kalp emojisi attı.


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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Solmaz Çiros
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