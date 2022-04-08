Solmaz Çiros'un son haline görenler şoke oldu! "Dudaklar korkunç"

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın Evleneceksen Gel adlı programında gelin adayı olarak ünlenen Solmaz Çiros, danslarıyla gündem olmuştu. Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Çiros son hali dikkat çekiyor. Aldığı kilolarla magazin gündeminde dikkat çeken gelin adayının son hali olay oldu.

Albümü olan ve çeşitli mekanlarda sahne olan Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Solmaz'ın son halini görenler şoke oldu. Kilosu dışında estetikleri de dikkat çeken gelin adayı Solmaz'a hayranlarından yorum yağdı.

Solmaz Çiros'u görenler "Dudakların korkunç", "Eski Solmaz nerede?" yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise gelin adayını destekleyerek kalp emojisi attı.



