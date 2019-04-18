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Solmuş orkideyi 1 malzemeyle yeniden canlandırın!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Evinizde çiçek açmış muazzam güzellikteki bir orkidenin olması içinizi aydınlatan bir şeydir. Pek çok insan, bakımının zor olduğunu düşündüğü için orkide büyütmekten çekiniyor. Ancak, orkideleri canlandırmaya ve tekrar çiçeklenmelerine yardımcı olan çok kullanışlı bir ipucu keşfettik. İşte o ipucu...

Solmuş orkideyi 1 malzemeyle yeniden canlandırın!

Orkide tropik yağmur ormanlarında yabani olarak yetişiyor olsa da, çok fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak sulama, yerini değiştirme veya toprağı değiştirme gibi diğer yöntemlerde bazen canlı tutmak için işe yaramıyor. Fakat orkideler solmuş gözükse bile, onları atmamalısın. Bunun için sağlam bir yöntemimiz var.

orkide

İşte orkideler için o pratik yöntem...

malzeme

Evet, deterjanın solmuş orkidelere cevap vermesi garip gelebilir. Ancak Expressen’in yazdığı bu numara gerçekten işe yarıyor.

NASIL YAPACAĞIZ?

**1. Lavaboya su doldurun.

2. Biraz deterjan ekleyin ve orkide bitkilerinizi lavaboya koyun.

3. Orkidenizi suda yaklaşık beş dakika bırakın, yapraklarında temizlendiğinden emin olun.

4. Orkidelerin süzülmesine izin verin ve sonra onları her zamanki yerine geri koyun. Artık daha sağlıklı ve canlı orkidelerin tadını çıkarabilirsiniz!

orkide2

Bu çok basit yöntem ile orkideleriniz çok daha mutlu olacak. Kendiniz denemekten çekinmeyin ve uygulamanızın nasıl geçtiğini yorumlarda bizimle paylaşın...


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Anahtar Kelimeler:
orkideler bitki bakımı çiçek bakımı pratik bilgiler

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