Solmuş orkideyi 1 malzemeyle yeniden canlandırın!

Orkide tropik yağmur ormanlarında yabani olarak yetişiyor olsa da, çok fazla sulamaya gerek yoktur. Ancak sulama, yerini değiştirme veya toprağı değiştirme gibi diğer yöntemlerde bazen canlı tutmak için işe yaramıyor. Fakat orkideler solmuş gözükse bile, onları atmamalısın. Bunun için sağlam bir yöntemimiz var.

İşte orkideler için o pratik yöntem...

Evet, deterjanın solmuş orkidelere cevap vermesi garip gelebilir. Ancak Expressen’in yazdığı bu numara gerçekten işe yarıyor.

NASIL YAPACAĞIZ?

**1. Lavaboya su doldurun.

2. Biraz deterjan ekleyin ve orkide bitkilerinizi lavaboya koyun.

3. Orkidenizi suda yaklaşık beş dakika bırakın, yapraklarında temizlendiğinden emin olun.

4. Orkidelerin süzülmesine izin verin ve sonra onları her zamanki yerine geri koyun. Artık daha sağlıklı ve canlı orkidelerin tadını çıkarabilirsiniz!

Bu çok basit yöntem ile orkideleriniz çok daha mutlu olacak. Kendiniz denemekten çekinmeyin ve uygulamanızın nasıl geçtiğini yorumlarda bizimle paylaşın...



