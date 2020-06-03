Soluğu kuaförde alacaksınız! İşte herkesi hayran bırakan modern erkek saç modelleri...

Kadınlar gibi erkekler de güzel bir stil oluşturmak ve beklediğini elde edebilmek için saçları ile çok uğraşırlar. Burada dikkat etmeniz gereken; hem modaya hem de tarzınıza uygun saç modelini bulmanızdır. İşte size yardımcı olabilecek en modern erkek saç modelleri…

CLARK KENT

Fantastik dünyanın en sevilen karakterlerinden biri olan Superman’in kahramanı Clark Kent ile hayatımıza giren bu saç modeli ile hem havalı hem de retro bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu saç kesimi için saçlarınızın ön kısımları arkada kalan kısımlara göre çok daha uzun olmalı ve jöle uyguladıktan sonra yana doğru fırça veya tarak ile şekillendirmelisiniz.

IVY LEAGUE

Princeton ve Harvard stili olarak bilinen Ivy League saç kesimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da adından epeyce söz ettirecek. Ivy League kesimi klasik üst kesim ile başlar ve ön kısımları yana taranabilecek kadar uzun bırakılır. Özellikle yüksek elmacık kemiklerine ve güçlü bir çene çizgisine sahipseniz hiç düşünmeden bu modeli deneyebilirsiniz.

BUZZ MODELİ

Şüphesiz kısa erkek saç modelleri arasında en kullanışlı ve en popüler model, buzz saç modelidir. Bu modelde saçlarınızın üst kısımlarının, yanlarına oranla daha uzun olması gerekiyor. Yandaki saçlarınız da kademeli olarak kulaklarınıza doğru kısaltılmalıdır. Hem modern hem klasik buzz saç modeli ile yıllardır aradığınız saç modelini bulacaksınız.