Soluğu kuaförde alacaksınız! İşte herkesi hayran bırakan modern erkek saç modelleri...

Kadınlar gibi erkekler de güzel bir stil oluşturmak ve beklediğini elde edebilmek için saçları ile çok uğraşırlar. Burada dikkat etmeniz gereken; hem modaya hem de tarzınıza uygun saç modelini bulmanızdır. İşte size yardımcı olabilecek en modern erkek saç modelleri…
CLARK KENT
Fantastik dünyanın en sevilen karakterlerinden biri olan Superman’in kahramanı Clark Kent ile hayatımıza giren bu saç modeli ile hem havalı hem de retro bir tarz yakalayabilirsiniz. Bu saç kesimi için saçlarınızın ön kısımları arkada kalan kısımlara göre çok daha uzun olmalı ve jöle uyguladıktan sonra yana doğru fırça veya tarak ile şekillendirmelisiniz.
IVY LEAGUE
Princeton ve Harvard stili olarak bilinen Ivy League saç kesimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da adından epeyce söz ettirecek. Ivy League kesimi klasik üst kesim ile başlar ve ön kısımları yana taranabilecek kadar uzun bırakılır. Özellikle yüksek elmacık kemiklerine ve güçlü bir çene çizgisine sahipseniz hiç düşünmeden bu modeli deneyebilirsiniz.
BUZZ MODELİ
Şüphesiz kısa erkek saç modelleri arasında en kullanışlı ve en popüler model, buzz saç modelidir. Bu modelde saçlarınızın üst kısımlarının, yanlarına oranla daha uzun olması gerekiyor. Yandaki saçlarınız da kademeli olarak kulaklarınıza doğru kısaltılmalıdır. Hem modern hem klasik buzz saç modeli ile yıllardır aradığınız saç modelini bulacaksınız.
KLASİK KISA SAÇ
Yaz aylarında büyük rahatlık sunan, asker tıraşı olarak da bilinen bu model cool saç modeline geçiş yapmak isteyenler için en ideal saç modelleri arasında yerini alıyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bu modeli sakallarınızı biraz daha uzun tutarak da kullanabilirsiniz.
MAN BUN
Klasik modellerden sıkıldıysanız ve siz de modaya ayak uydurmak istiyorsanız, son dönemlerde televizyon ve magazin dünyasında takip ettiğiniz sanatçıların sıkça uyguladığı man bun olarak bilinen bu saç modelini tercih edebilirsiniz. Bu stile ulaşmak için saçlarınızın üst kısımları hafif uzun, yanları ise çok incelmiş bir şekilde olmalıdır. Bu modeli başın tepesinin hemen altında yapacağınız topuz ile kullanarak tarzınıza estetik ve entelektüel bir hava katabilirsiniz.
POMPADOUR
Günümüzde kırmızı halıdaki favori saçlardan biri olan bu model adını, Kral 4. Louis’in metresi Madame de Pompadour’dan alıyor. Şıklık ve gelenekçiliği birleştiren bu stil güçlü bir isyanın ifadesidir. Modern pompadour çoğu yüz türüne uygun olduğu için hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Yanlarınız sıkı ve inceltilmiş, üst saçlarınız ise hacimli ve uzun olmalıdır.
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