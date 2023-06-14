Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye açıklamasıyla şaşırttı! İddialara son noktayı koydu! ''Evimdeyim''

Ekranların sevilen yarışması MasterChef bu sene "All Star" formatı ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin yer aldığı yarışmada jüri üyesi değişikliği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasteChef fragmanlarında yer almaması dikkat çekmişti. Sivrioğlu'nun yer almadığı fragmanda Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması ise "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.

Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi. Sivrioğlu MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu.

"EVİMDEYİM..."

Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."



