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Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye açıklamasıyla şaşırttı! İddialara son noktayı koydu! ''Evimdeyim''

14.06.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, "All Star" formatı ile ekranlara geri dönüyor. Büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye ilk bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. 2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun programdan ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şef iddialara son noktayı koydu.

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye açıklamasıyla şaşırttı! İddialara son noktayı koydu! ''Evimdeyim''

Ekranların sevilen yarışması MasterChef bu sene "All Star" formatı ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin yer aldığı yarışmada jüri üyesi değişikliği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

şeff

2018'den beri jüri üyelerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasteChef fragmanlarında yer almaması dikkat çekmişti. Sivrioğlu'nun yer almadığı fragmanda Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması ise "Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?" sorularını getirmişti.

Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama da yine Somer Şef'ten geldi. Sivrioğlu MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu.

"EVİMDEYİM..."

Sivrioğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."

somer şef paylaşım


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