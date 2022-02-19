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Somuncu Baba kimdir? Ne zaman ve nasıl öldü? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede?

19.02.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somuncu Baba ve Somuncu Baba türbesi, Hacı Bayram-ı Veli'nin 18 Şubat Cuma akşamı yayınlanan ikinci bölümünün ardından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştuktan sonra ikinci bölümüyle ekrana gelen Hacı Bayram-ı Veli'de yer alan dizinin ardından izleyiciler internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki Somuncu Baba kimdir? Ne zaman ve nasıl öldü? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede? İşte Somuncu Baba ve Somuncu Baba türbesinin hikayesi...

Somuncu Baba kimdir? Ne zaman ve nasıl öldü? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede?

Somuncu Baba ve Somuncu Baba türbesi kısa süre önce lansmanı yapılan ardından geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici ile buluşan TRT 1'in sevilen dizisi Hacı Bayram-ı Veli'nin ikinci bölümünün sonrası merak konusu oldu. Hacı Bayram-ı Veli'de yer alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu sırasında Anadolu'da yetişen âlimlerin büyüklerin olan Somuncu Baba merak konusu oldu. Bu kapsamda Somuncu Baba kimdir? Ne zaman ve nasıl öldü? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede? soru ve konu başlıkları diziyi izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Somuncu Baba ve Somuncu Baba türbesinin hikayesini sizler için derledik.

Somuncu Baba kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede?

SOMUNCU BABA KİMDİR?

Somuncu baba Hacı Bayram Veli'nin hocasıdır. Hacı Bayram Veli de Akşemsettin'in hocalığını yapmıştır. Akşemsettin ise Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinir.

1395 yılında talebesi Hacı Bayram ile Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa'ya giden Şeyh Hamîd-i Veli, burada kendini gizlemiş, halkın arasında Somuncu Baba ismiyle tanınmıştır. Bursa'da Ulu Caminin açılışı esnasında Fatiha Suresi'ni yedi farklı manada tefsir etmesiyle sırrı aşikâr olan Somuncu Baba, bu hadiseden sonra talebesiyle beraber Hicaz'a hacca gitmiştir. Hac dönüşü Aksaray'a (Şehr-i Süleha) gelen Somuncu Baba, ömrünün sonuna kadar burada ilim ve irşad faaliyetlerini sürdürmüş, 1412 yılında Aksaray'da vefat etmiştir. Kabr-i Şerifleri Aksaray'da Ervah kabristanlığı içerisindedir.

SOMUNCU BABA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bayram Veli, Akşemsettin'in, Akşemsettin ise Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Somuncu Baba tasavvuf anlayışıyla yaşadığı döneme ve sonraki çağlara yön vermiş, yetiştirdiği talebeleriyle İstanbul'un fethini sağlayan manevi iklimin başlangıç noktası olmuştur.

Somuncu baba 20 Eylül 1412'de ölmüştür.

SOMUNCU BABA NASIL ÖLDÜ?

Somuncu Baba, yeni ve günümüz kaynaklarının ittifak ettikleri tarih olan 20 Eylül 1412 tarihinde Aksaray’da vefat etmiştir.

Somuncu Baba kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede?

HACI BAYRAM-I VELİ DİZİSİNDE YER ALAN SOMUNCU BABA TÜRBESİ NEREDE?

Darende İlçesi'nin Zaviye Mahallesi’nde bulunan Somuncu Baba Türbesi, Somuncu Baba Camii ve Balıklı Göl ile bir arada bulunur. Türbenin yapım tarihine ait bilgi bulunmamakla birlikte caminin minaresi 1686 tarihlidir. Caminin ortasında türbe bulunmakta ve onun içerisinde de Cumhuriyet devri ahşap işçiliği ile yapılmış bir sanduka yer almaktadır.

Somuncu Baba kimdir? Hacı Bayram-ı Veli dizisinde yer alan Somuncu Baba türbesi nerede?

Türbeyi içinde muhafaza eden Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi’ne ait olan caminin yıkılması ile yerine bugünkü taş ve ahşap malzemeden inşa edilen cami yapılmıştır. Caminin güney yönünde, bugün kütüphane olarak kullanılan dikdörtgen bir oda vardır. Türbe içinde taş mimarili kabirler bulunmaktadır. Ayrıca caminin bodrum katında, Somuncu Baba Müzesi bulunmaktadır.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli merakla takip ediliyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi Anadolu’da İslamiyet’in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli’nin “bildim, buldum, oldum” düsturunu işleyerek onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN?

TRT1'de yayınlanan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi'nin ilk bölümü 11 Şubat Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluştu. Dizi her hafta saat 20:00'de TRT 1'de ekrana geliyor.

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TRT 1
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