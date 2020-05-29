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Son 5 kiloyu vermenizi sağlayacak 5 etkili tarif

muge.bozok muge.bozok
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre evlerimizde kaldık ve bu durum beraberinde hareketsiz yaşamı getirdi. Sosyal izolasyon süresinde siz de birkaç kilo aldıysanız formunuza kavuşmak için Diyetisyen Müge Bozok'un incelten, ödem attırmaya yardımcı olan tariflerini deneyebilirsiniz.

Son 5 kiloyu vermenizi sağlayacak 5 etkili tarif

Geçtiğimiz yıllarda yaza hazırlık olarak kilo verme, egzersize başlama, daha sağlıklı beslenme gibi alışkanlıkları hayata geçirdiğimiz mart, nisan, mayıs ayları pandemi nedeniyle, evde karantinada olduğumuz sürece denk geldi. Ancak artık normalleşme yolunun belirdiği son birkaç günde insanlar yeniden form kazanmak, aldığı birkaç kiloyu vermek, ofise/ işe dönmeden önce şişkinliklerini atmak adına hızlı çözümler aramaya başladı.

Biz de sizlere bu dönemde hem bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak, hem de ödem atmanıza yardımcı olacak tarifleri derledik. Bu tarifleri günlük
beslenmenize adapte edebilir, ara öğünlerinizde kullanarak daha uzun süre tokluk sağlayabilir aynı zamanda sağlıklı beslenebilirsiniz.

ÖDEM ATIP İNCELMENİZE YARDIMCI OLACAK TARİFLER

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Malzemeler
3 orta boy kabak
1 demet dereotu
1 çorba kaşığı labne peyniri
1 ceviz kadar taze zencefil
1 kök kadar taze zerdeçal
1 çay kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 orta boy soğan
2 dilim sarımsak

Hazırlanışı
Kabakları soyun, irice doğrayın. Soğanı da ve temizleyin irice doğrayın. 1,5 litre suya kabakları, soğanı, zencefil ve zerdeçalı ekleyerek kaynatın. Ateşten aldıktan sonra blendardan geçirin.
Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın.
Sarımsakları ayrı bir yerde ezip 10 dakika beklettikten sonra karabiberi ve zeytinyağı ile birlikte ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra dereotu incecik kıyarak karıştırın ve servis edin.

C VİTAMİNLİ PROBİYOTİK İÇECEK

Malzemeler
1 bardak kefir
1 bardak donmuş çilek
1 çay kaşığı ucu ile toz zencefil
1 çay kaşığı ucu ile toz tarçın
1 çay kaşığı kakao

Hazırlanışı
Hepsini blendar'dan geçirip, bekletmeden tüketin.

SOĞUK MEYVELİ ÇAY

Malzemeler
4 poşet yeşil çay (dökme yeşil çay ise 3 çorba kaşığı)
2 dilim ananas
1 adet limon
Bol buz
1 şişe maden suyu
5-6 yaprak taze nane

Hazırlanışı
Poşet çayları 500 ml kaynatılmış suda demleyin.
Poşetleri süzdükten sonra
üzerine 500 ml daha soğuk su ilave edin.
Ayrı bir yerde ananasları ezin, limonları dilimleyin ve karışıma ekleyin. Buzdolabında 20-30 dakika beklettikten sonra maden suyu ile bol buzu ekleyerek, taze nane yapraklarını içerisine atıp, aromalandırarak içebilirsiniz.

AVOKADOLU SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler
1 demet semizotu
1 adet avokado
1 adet salatalık
4-5 adet çilek
2 bütün ceviz içi
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 adet limon suyu

Hazırlanışı
Semizotunu ayıklayıp yıkadıktan sonra iri parçalara paylaştırın.
Avokado, salatalık ve çilekleri küçük küçük doğrayıp semizotuna ekleyin. Zeytinyağı ve limon suyun karıştırın, salatanın üzerine dökerek ceviz parçaları ile servis edin.

YULAFLI PUDİNG

Malzemeler
1 bardak hindistan cevizi süt
2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
2 çorba kaşığı chia tohumu
1 adet donmuş muz
1 çay kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı
Chia hariç tüm malzemeyi rondodan geçirin. Üzerine chiayı ekleyin.
3 saat dolapta bekleterek ara öğün veya kahvaltıda tüketebilirsiniz.

Dyt. Müge BOZOK

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