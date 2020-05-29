Son 5 kiloyu vermenizi sağlayacak 5 etkili tarif

Geçtiğimiz yıllarda yaza hazırlık olarak kilo verme, egzersize başlama, daha sağlıklı beslenme gibi alışkanlıkları hayata geçirdiğimiz mart, nisan, mayıs ayları pandemi nedeniyle, evde karantinada olduğumuz sürece denk geldi. Ancak artık normalleşme yolunun belirdiği son birkaç günde insanlar yeniden form kazanmak, aldığı birkaç kiloyu vermek, ofise/ işe dönmeden önce şişkinliklerini atmak adına hızlı çözümler aramaya başladı.

Biz de sizlere bu dönemde hem bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak, hem de ödem atmanıza yardımcı olacak tarifleri derledik. Bu tarifleri günlük

beslenmenize adapte edebilir, ara öğünlerinizde kullanarak daha uzun süre tokluk sağlayabilir aynı zamanda sağlıklı beslenebilirsiniz.

ÖDEM ATIP İNCELMENİZE YARDIMCI OLACAK TARİFLER

YEŞİL KABAK ÇORBASI

Malzemeler

3 orta boy kabak

1 demet dereotu

1 çorba kaşığı labne peyniri

1 ceviz kadar taze zencefil

1 kök kadar taze zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan

2 dilim sarımsak

Hazırlanışı

Kabakları soyun, irice doğrayın. Soğanı da ve temizleyin irice doğrayın. 1,5 litre suya kabakları, soğanı, zencefil ve zerdeçalı ekleyerek kaynatın. Ateşten aldıktan sonra blendardan geçirin.

Labne peynirini ekleyip iyice karıştırın.

Sarımsakları ayrı bir yerde ezip 10 dakika beklettikten sonra karabiberi ve zeytinyağı ile birlikte ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra dereotu incecik kıyarak karıştırın ve servis edin.