Son dakika: 1 yıldır takip ettiği Galatasaray ile buluşuyor! Erden Timur, Luka Jovic'i İstanbul'a getiriyor!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKiredi Ümraniyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmiş ve üst üste 11. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin gösterdiği performans camiadan tam not alırken, yönetim de oyuncunun bonservisini alabilmek için harekete geçmişti.

GALATASARAY ŞARTLARINI SORDU

İlerleyen yaşı nedeniyle Bafetimbi Gomis'in sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Aslan, gündemine İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i almıştı.

Hücum hattına bir transfer planlayan, bu bağlamda Luka Jovic ile yolları ayırmak isteyen Fiorentina'nın bu hareketi sonrasında Galatasaray devreye girmiş ve yıldız isim için şartları sormuştu.

KİRALIK TRANSFER FORMÜLÜ

Yapılan görüşmelerde önemli yol kat eden sarı - kırmızılıların oyuncunun kiralık transferi için anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

O DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Öte yandan 25 yaşındaki yıldız futbolcunun da Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı öne sürüldü. Anlaşma sağlanması halinde Erden Timur'un oyuncuyu İstanbul'a getireceği kaydedildi.

UZUN SÜREDİR TAKİPTE

Ayrıca Jovic'in 1 yılı aşkın süredir Instagram'dan Galatasaray'ı takip ettiği de ortaya çıktı.

REAL MADRID 63 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Jovic, burada istenen oyunu ortaya koyamadı.

Bu sezon başında bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tutan Jovic, çıktığı 28 resmi maçta 8 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

