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Son Dakika... 10 ilde PKK/KCK operasyonu! HDP'li il başkanları hakkında gözaltı kararı

03.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Tekirdağ merkezli 10 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonu kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gelen bilgilere göre haklarında gözaltı kararı bulunan isimler arasında HDP'nin İstanbul, Bingöl ve Edirne il başkanları bulunuyor.

Son Dakika... 10 ilde PKK/KCK operasyonu! HDP'li il başkanları hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Tekirdağ merkezli 10 ilde yapılan PKK/KCK soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında HDP’nin İstanbul, Bingöl ve Edirne başkanları da yer alıyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenliyor. Tekirdağ Merkezli 10 ilde yapılan operasyon hakkında 40 kişiyi aşkın gözaltı kararı verdi. İstanbu’da bulunan Halkların Demokratik Kongresi genel merkezi de operasyon kapsamında aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı HDP Halkların Demokratik Partisi
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