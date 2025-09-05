EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Son dakika | 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor! MEB'den tarihi hamle: "Hükümet olarak karar almak durumundayız"

Son dakika haberi: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişmesi konusunda hükümet kolları sıvadı. "12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına dair bir kamuoyu oluştuğunu" belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor! MEB'den tarihi hamle: "Hükümet olarak karar almak durumundayız"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Tekin'in '12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon' açıklaması ön plana çıktı.

"8 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM DAYATMADIR, ANTİDEMOKRATİKTİR"

4+4+4 zorunlu eğitim değerlendirmeleri nasıl gidiyor? sorusuna yanıt veren Bakan Tekin şunları söyledi:
“Bu konu 2011 yılında hayata geçirildi. Vatandaşımız 'neden şimdi değişiklik yapılıyor?' diye sorabilir. Neden getirildi bu uygulama, bunu anımsayalım. 28 Şubat'ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti. Bu bir dayatmadır, yasaklıyorum diyen bir zihniyettir, antidemokratik uygulamadır. Çocuğunu imam hatip ya da meslek lisesine göndermek isteyen veliye 'yasaklıyorum kardeşim' demektir. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 2011 yılında bu durumu 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi.

Son dakika | 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor! MEB den tarihi hamle: "Hükümet olarak karar almak durumundayız" 1

"12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN SÜRESİNİN AZALTILMASININ DOĞRU OLACAĞINA DAİR BİR KAMUOYU OLUŞTU"

Okullaşma oranlarında Türkiye uluslararası ortalamanın üstüne çıktı. 12 yıllık zorunlu eğitim tartışılıyor. Biz öyle bir karar almalıyız ki türkiye uluslararası ortalamanın altına düşmemeli. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına dair bir kamuoyu oluştu. 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız."

Son dakika | 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor! MEB den tarihi hamle: "Hükümet olarak karar almak durumundayız" 2

OKUL KIYAFETLERİ DÜZENLEMESİ

Okul kıyafetleri konusunda yeni düzenleme yapıldığını belirten Bakan Tekin,"Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık" ifadelerini kullandı.

Son dakika | 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor! MEB den tarihi hamle: "Hükümet olarak karar almak durumundayız" 3

"KAYIT PARASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

"Kayıt sırasında zorunlu bağış var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, kayıt parasına müsaade etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu: "Bir veli 'Benim çocuğumu okula kaydetmek için bizden ücret istiyorlar' diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Kimseye kayıt sırasında inisiyatif yok. Bunlar okullara göre değişmez, hukuka aykırı. Her öğencinin nereye kaydolacağı zaten belli. Ekstra hizmet için para istenebilir. İstenen o bağışı da veliye zorunlu tutamazlar."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel okul zammında yeni dönem Özel okul zammında yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel okul zammında yeni dönemÖzel okul zammında yeni dönem
KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...
Anahtar Kelimeler:
meb yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Engin Polat, Dilan Polat'ı ve çocukları evden kovdu! Ortalık fena karıştı

Özel okul zammında yeni dönem

Özel okul zammında yeni dönem

KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...

KYK yurt fiyatlarına yüzde 40 zam...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.