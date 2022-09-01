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  4. SON DAKİKA | 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

SON DAKİKA | 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

01.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği gün geldi. 18-26 Temmuz'da ön başvuruları alınan 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

SON DAKİKA | 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor

Son dakika: 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak. 20 bin öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de yapılacak. 20 bin öğretmen ataması kapsamında en çok atama yapılacak alan 7 bin 503 kişiyle okul öncesi olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

18-26 TEMMUZ'DA ÖN BAŞVURULAR ALINDI

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin görev yaptığı eğitim ailesine, 20 bin yeni öğretmenin katılmasına ilişkin süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının ardından başladı ve adaylardan 18-26 Temmuz'da ön başvurular alındı.

ATAMA İÇİN SAAT BELLİ OLDU

Bugün saat 12.00'de ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK ALAN OKUL ÖNCESİ

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen ataması Recep Tayyip Erdoğan
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