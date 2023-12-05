SON DAKİKA | 2023-ALES/3 sonuçları açıklandı

2023-ALES/3 sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Kasım'da yapılan ALES/3 sınavının sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini aktardı.

ÖSYM yaptığı açıklamada şunu ifade etti:

"19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 aralık 2023 tarihinde ÖSYM'in https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."







