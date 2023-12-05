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  4. SON DAKİKA | 2023-ALES/3 sonuçları açıklandı

SON DAKİKA | 2023-ALES/3 sonuçları açıklandı

05.12.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre ÖSYM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2023-ALES/3 sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Kasım'da yapılan ALES/3 sınavının sonuçlarına ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini aktardı.

ÖSYM yaptığı açıklamada şunu ifade etti:

"19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girişi Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 aralık 2023 tarihinde ÖSYM'in https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."


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ÖSYM ALES
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