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Son dakika: Abramovich, Göztepe'yi aldı mı? Resmi açıklama...

05.04.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında sahibi olduğu Chelsea Kulübü'nü, İngiltere'de kendisine uygulanan yaptırımlar dolayısıyla satışa çıkarmak zorunda kalan Rus milyarder Abramovich'in Süper Lig'den kulüp alacağı iddia edilmişti. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Abramovich’e satıldığı haberlerine dair resmi açıklamayı yaptı.

Son dakika: Abramovich, Göztepe'yi aldı mı? Resmi açıklama...

Son dakika: Ünlü iş insanı Roman Abramovich'in Süper Lig'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündemi sarsmıştı. Taraftarların, "Yeni Manchester City geliyor" yorumlarında bulunduğu Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya'dan flaş bir açıklama geldi. Papatya, iddialara resmi dille açıklık getirdi.

İSTİFA GELMİŞTİ

Mehmet Sepil

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

ABRAMOVICH İDDİALARI

Abramovich'ten Trabzonspor'a görülmemiş kıyak!

Sepil’in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü’nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Göztepe’yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi.

RESMİ AÇIKLAMA

Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç’in Göztepe’yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


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Spor Toto Süper Lig Göztepe Chelsea
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