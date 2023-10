Son dakika: Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk itirafı! 'A Milli Takım'ın başına geçmesi için uğraştım!'

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te bu sezon geride kalan 11 resmi maçta topladığı 17 puanla 9. sırada yer alan ve play-off potasıyla arasında 1 puan bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TV 100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Ilıcalı; Fenerbahçe, Galatasaray, Hull City, Emre Belözoğlu ve Arda Turan hakkında konuştu.

İşte Ilıcalı'nın sözleri;

"ALİ KOÇ, FENERBAHÇE İÇİN KENDİSİNİ PARALIYOR"

"Ben ağır bir Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplere saygım ve sevgim sonsuz. Futbol adına herhangi bir gerilim yaşamadım. Ali Koç, kendisini bu işe adadı. Hatalar da yaptı ama tek bir şeyi sürekli olarak gözlemledim; her şeyini verdi. Sonuçlara değil, onun öncesine dönelim. Bir takım şampiyon olamamış ama bir top içeri girseydi de olacaktı. Ali Koç, Fenerbahçe'nin en zor zamanında da elinden geleni yaptı. Şimdi de yapıyor. Kulübü için kendini paralayan bir başkan var. Ben de bunu gördüğüm ve şahit olduğum için destekliyorum. "

"AZİZ YILDIRIM'I DA DESTEKLEDİM, ALİ KOÇ'U DA DESTEKLİYORUM"

"Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için hapis yattı. Onun da çok büyük bir fedakarlığı oldu. O zaman da elimden geleni yapmaya çalışıyordum ben. O dönem de Aziz Yıldırım'ı destekliyordum, şimdi de Ali Koç'u destekliyorum. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında kalmadım. Ben, Fenerbahçe taraftarı pozisyonundaydım. Makama karşı da saygım ve desteğim var. O gerilimlerin içinde olmadım."

"F.BAHÇE, BENİM HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

"Bu seneki takımı çok iyi buluyorum. Futbolda hep son 15 günün enerjisi üstünde kalır. Bazı şeylere dikkat ediliyor mu bilmiyorum. Oyuncu satışlarının getirdiği avantaj kadro kurulmasını sağladı. Limitler vardı, satışlar ve gelirlerle aşılmaya başlandı. İngiltere'de hayalini kurduğum sistem bu. Fenerbahçe bunu yaptı ve şu anda dünya yıldızları Fenerbahçe'de."

"EN FAZLA FAYDA SAĞLAYAN BAŞKAN OLDU"

"Ali Koç bugün Fenerbahçe tarihinin kulübe en fazla fayda sağlayan başkanı olmuştur. Bu oyuncuları bulup satabilmişse durum budur. 80 milyon euroluk bir satış, çok büyük bir başarıdır. Yarın öbür gün bu takımdan oyuncular daha rahat satılır."

"BAŞKAN BUNU PLANLAMADI AMA..."

"Gelecekle ilgili bir proje yapıp, 2-3 seneyi feda etmek bazen gerekir ve o geleceği kurtarır. Bazen de 1 sene şampiyon olacağım diye bütün matematiği kaybedersin, şampiyon olursun ve geleceğini yakarsın. Ben bazı seneleri feda etmeyi tercih ederim. Başkan bunu tam olarak planlamadı ama yaptığı transferlerden ve satışlardan kadro kalitesi büyüdü."

"ŞARTLAR BENİM BAŞKANLIĞIMI GEREKTİRİRSE..."

"Fenerbahçe Başkanlığı'nın teklif edilmesini iltifat gibi görüyorum. Bir Fenerbahçeli için çok büyük bir mutluluk bu. Benim şu anda öyle bir düşüncem yok. Ben başkandan çok umutluyum ve Ali Koç ile şampiyonluk hayal ediyorum. İleride ne olur bilmiyorum. Şartlar benim başkanlığımı gerektiriyorsa o fedakarlığı Fenerbahçe için yaparım."

"OKAN BURUK'U MİLLİ TAKIMA GETİRMEK İSTEDİM"

"Galatasaray'ı takdir ediyorum. İngiltere'deki galibiyet çok mutlu etti. Ben, İngiltere'nin içinde bulunduğum için ayrıca mutlu oldum. Galatasaray doğru yolda. Doğru bir hocayla buluşuldu. Okan Buruk önce pişti, sonra geldi. Okan Buruk, bence milli takıma gitmeliydi. Okan Buruk zamanında A Milli Takım'a gelsin diye elimden geleni yaptım. O zaman boştaydı ancak olmadı."

"EMRE BELÖZOĞLU'NA TEKLİF YAPAMADIK"

"Ben, Hull City'i aldığımda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük yetkisi yoktu. Emre boşken de benim hocam vardı. O yüzden teklif yapamadık. Zaman ne gösterir bilemem, Emre'nin şu andaki performansı bile Hull City hocası olmaya yeter. Şu anda inandığımız bir hocamız var. Ben, sonuç böyle olmuş diyip hocanın kellesini almam. Bizim hocamız, ilk senesinde 15. bitirdi. Şu anda play-off ile aramızda 1 puan var. Hocamız hep üzerine koyuyor."

ARDA TURAN YORUMU

"Arda Turan'ın bugünkü başarısı bir şey ifade etmiyor. Genel bakıyorum Arda'ya ve bir teknik direktörde olması gereken özellikler onda var. Başarının hayatta yüzde 51'i insan ilişkisidir. Futbolda da öyle. Soyunma odasını kaybederse teknik direktör, hiçbir şey olmaz o takımdan."

"TARAFTARLARIN BİR TEZAHÜRATI VAR..."

"Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, "Turks all over the world. (Türkler dünyanın her yerinde)" diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz."