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Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ilk transferini yaptı! Kiralık olarak Allahyar gidiyor...

20.01.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İngiltere Championship ekibi Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını açıkladı. Bu hamlenin ardından Acun Ilıcalı transferi harekatına çok hızlı başladı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in transferi konusunda anlaşma sağlandı. Hull City'de kiralık olarak forma giyecek oyuncunun satın alma opsiyonu olacak. Fenerbahçe genç oyuncu için 5.5 milyon euro transfer bedeli istemişti.

Son dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ilk transferini yaptı! Kiralık olarak Allahyar gidiyor...

Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. Satın alma operasyonu, İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun Ilıcalı'nın kulüp üzerinde tam yetkili olduğu süreç başladı.

TRANSFER HAMLESİ GELDİ

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A Spor'da yer alan haberde; Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın ısrarla istediği Allahyar için kapıyı 5.5 milyon euro'dan açtı. Ancak görüşmelerin devamında yapılan pazarlıklar sonucu genç oyuncunun kiralanması yönünde fikir birliğine varıldı. Hull City'ye kiralanacak Allahyar'ın satın alma opsiyonu İngiliz kulübünde olacak.

BU SEZON 9 GOL 4 ASİST

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20 yaşındaki İranlı hücum oyuncusu, Esteghlal FC'den Fenerbahçe'ye 2019 yazında 750 bin euro ücretle transfer oldu. Ekim 2020'den sonra Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'a kiralık giden Allahyar, bu sezon 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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