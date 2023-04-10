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  4. Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den TFF ve Galatasaray'a salvolar! 'UEFA'ya gideceğim!'

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den TFF ve Galatasaray'a salvolar! 'UEFA'ya gideceğim!'

10.04.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili aldığı karar hakkında, “Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim” dedi.

Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den TFF ve Galatasaray'a salvolar! 'UEFA'ya gideceğim!'

Beşiktaş Kulübü’nün Vodafone Park'ta basın mensuplarına verdiği iftarda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin aldığı kararla ilgili konuştu.

"UEFA'YA GİDECEĞİM"

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Çebi, “Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA'da tarifi var bu husususun. TFF de geçmişteki kararlarına göre karar aldı. Lig başlamadan önce böyle bir karar alırsınız, bunu yönetmeliğe yazarsanız kimsenin itirazı olamaz. Ben deplasmanda 2 maç fazla oynayacağım, rakibim kendi sahasında oynayacak. Kendi sahasında oynamak her zaman avantajdır. Bu kararla ilgili UEFA'ya gideceğim. İlk başta maçlar oynanmamış kabul edilsin diyen 7 kulüp vardı. Sonra 6'ya düştü bizim gibi düşünenler. Kasımpaşa fikrini değiştirdi. Aksi görüş böylece 7 kişiye çıktı. 5 de çekimser vardı. Şu anki sistem için 5 kulübü arayarak fikir değiştirttiler. Bunu demokratik bulmuyorum. Kulüpler Birliği'nin yazısının değiştirilmiş haliyle federasyon başkanı açıklama yapmıştır. Baskıyla fikir değiştirmeleri, çekimser kararlarını değiştirmeleri hiç hoş olmadı. Tabloyu önlerine aldılar. Kimler etkileniyor diye baktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler, o zaman görürüz” diye konuştu.

“SENİN KAMUOYU DEDİĞİNİN ÜÇTE BİRİ ZATEN BEŞİKTAŞLI”

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları hakkında da konuşan Çebi, “Bu kararın oldu bittiye getirildiğini ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği'nde laf olsun diye konuşulup ardından bu kararın çıkarılmasını art niyetli buluyoruz. Büyükekşi'nin 'Kamuoyunu meşgul etmeyin' ifadesi yakışıksızdır. Senin kamuoyu dediğinin üçte biri zaten Beşiktaşlı. Konuyu kapatın falan diye dikte edemezsiniz. Burası Beşiktaş. Bağımsız bir kurul yok. Kurulların TFF yönetimi seçilirken ayrı seçilmesi lazım. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar. O tahkimden çıkacak kararın ne olacağını biliyorum. Bizim önümüzü kesmek için bir argüman olarak görüyorum. Tahkimin adaletli bir karar alma şansı yok” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYON OLURSAM KONUŞMAYACAĞIM, OLMAZSAM KONUŞACAĞIM MI DEMEK İSTİYORSUN”

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“Galatasaray, Lale Orta'ya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası“ diyen Çebi, “Aslında ikisi de mutlu, mutsuz olanlar diğer takımlar. Halil Umut Meler'le ilgili yaptığı araştırma sonucu 'Penaltı değil' diyecek kadar yürekli, kendisini tebrik ettim. Biz tebrik ederken; Galatasaray istifasını istiyor. Erden Timur, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi ceza vermediler, biz üçer gün arayla disiplin kuruluna sevk ediliyoruz. Niye sezon sonu konuşuyorsun. Şampiyon olursam konuşmayacağım, olmazsam konuşacağım mı demek istiyorsun” dedi.

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