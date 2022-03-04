MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA! Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?

SON DAKİKA! Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?

04.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: 'Halikarnas'ta Geçen Yaz' şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti. Hayranları 'Akrep Nalan neden öldü?' sorusuna yanıt arıyor. Akrep Nalan müzisyenlik kariyerinin dışında Hayat Bilgisi dizisinde de rol almıştı. Ünlü sanatçının ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

SON DAKİKA! Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Nalan Açın hayatını kaybetti. Akrep Nalan lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı şarkıcılık kariyerinin dışında oyunculuk da yapmıştı. Akrep Nalan, uzun seneler boyunca devam eden Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştı. Akrep Nalan neden öldü? İşte son dakika haberinin detayları...

Acı haberi menajer Özgür Aras sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akrep Nalan sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

WhatsApp Image 2022-03-04 at 10.13.15

SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI

Akrep Nalan'ın komşusu Özlem Oprak, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak sanatçının son anlarını anlattı.

Oprak, "Sabah saatlerinde fenalaştı. Ambulansı çağırdım ancak gelene kadar vefat etti. Eşini dostuna haber verdim ama vefat etmişti. Saat 08.00 gibi... Çok üzgünüz, sevenlerinin başı sağolsun. Nurlarda yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ da hesabından bir paylaşım yaparak emojiyle üzüntüsünü ifade etti.

Ekran Alıntısı

Akrep Nalan'ın geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu.

Akrep Nalan'ın ölüm haberi sonrası mesajı gündem oldu! Akrep Nalan'ın ölüm haberi sonrası mesajı gündem oldu! "Geliyor gelmekte olan..."

Halikarnas'ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

New-Project-8-8-690x450

AKREP NALAN KİMDİR?

26 Nisan 1954 tarihinde Ankara Yenimahalle'de doğan Füsun Nalan Açın, Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

FM_SJWPXwAUO1sh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emir Ersoy Gökçe Bahadır'ın hamilelik iddialarına son noktayı koydu!Emir Ersoy Gökçe Bahadır'ın hamilelik iddialarına son noktayı koydu!
Yeni kararlar açıklandıktan sonra sitem etti! "Baskıdır"Yeni kararlar açıklandıktan sonra sitem etti! "Baskıdır"
Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...Çıplak yatak pozu olay oldu! Bacaklarını ayırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah rahmet eylesin akrep Nalan ablamıza
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun akrep nalan

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

ABD'li senatörden dikkat çeken Putin paylaşımı! "Suikast" imasında bulunup...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Rus birliklerini tuzağa çekip, imha ettiler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

Kırmızı Oda dizisine dava açıldı!

İlginizi Çekebilir

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Türk Hava Yolları uçaklarında maske takmak zorunlu mu?

Türk Hava Yolları uçaklarında maske takmak zorunlu mu?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Sonuçlar şaşkınlık yarattı! Hastalığın çaresi bağırsaklarda

Sonuçlar şaşkınlık yarattı! Hastalığın çaresi bağırsaklarda

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Aylık geliri şoke etti! "Alt tarafı bir kağıt parçası"

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.