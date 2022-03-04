SON DAKİKA! Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?

Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Nalan Açın hayatını kaybetti. Akrep Nalan lakabıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçı şarkıcılık kariyerinin dışında oyunculuk da yapmıştı. Akrep Nalan, uzun seneler boyunca devam eden Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştı. Akrep Nalan neden öldü? İşte son dakika haberinin detayları...

Acı haberi menajer Özgür Aras sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akrep Nalan sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

SABAH SAATLERİNDE FENALAŞTI

Akrep Nalan'ın komşusu Özlem Oprak, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak sanatçının son anlarını anlattı.

Oprak, "Sabah saatlerinde fenalaştı. Ambulansı çağırdım ancak gelene kadar vefat etti. Eşini dostuna haber verdim ama vefat etmişti. Saat 08.00 gibi... Çok üzgünüz, sevenlerinin başı sağolsun. Nurlarda yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ da hesabından bir paylaşım yaparak emojiyle üzüntüsünü ifade etti.

Akrep Nalan'ın geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve şiddetli tireme nöbetleri nedeniyle hastanede yatarak tedavi edilmesine karar verilmişti. 2015 yılında anjiyo olan Nalan, zaman zaman nefes darlığı yaşıyordu.

Halikarnas'ta geçen yaz şarkısıyla ünlenen Akrep Nalan, 1991 yılında “Dağ Çiçeği” isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında “Zil Zurna Sevdalar” isimli ikinci albümünü piyasaya çıkaran sanatçı, iki sinema filminde, dört ayrı televizyon dizisinde ve bir reklam filminde rol aldı.

AKREP NALAN KİMDİR?

26 Nisan 1954 tarihinde Ankara Yenimahalle'de doğan Füsun Nalan Açın, Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı.

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.





