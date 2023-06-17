Son dakika: Ali Koç, 'Yeni hoca Türk olacak' demişti! İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın'dan açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'de hedeflenen şampiyonluğun gelmemesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılmıştı.

Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"YENİ HOCA TÜRK OLACAK"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türk olmayan bir hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." ifadelerini kullandı.

HOCALARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu sözlerin ardından adaylar arasında adı geçen İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.

KARTAL: "BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ"

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum." dedi.

KOCAMAN: "OLANLARDAN BİHABERİM"

Sarı - lacivertli kulübün eski hocalarından Aykut Kocaman ise TRT Spor'a verdiği demeçte, "Şu anlarda Turgutreis'teyim, olanlardan bihaberim." şeklinde konuştu.

YALÇIN: "TEKLİF ALMADIM"

Sergen Yalçın ise Beyaz TV'ye konuşarak, "Sergen Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.



