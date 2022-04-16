Son dakika: Antalyaspor, Alanyaspor'u 3 golle yıktı! Nuri Şahin fırtınası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u devraldığından beri büyük bir çıkış yakalayan teknik direktör Nuri Şahin, son olarak Alanyaspor'u yendi. Genç çalıştırıcı için sosyal medyada övgü dolu ifadeler kullanılırken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola esprileri yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haji Wright ile 41. ve 58. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 78'de Famara Diedhiou'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, puanını 50'ye yükseltti ve 8. sırada yer buldu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 52 puanla 6. sırada kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor, gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.

NURİ ŞAHİN FIRTINASI

Nuri Şahin'in takımın başına geçmesiyle birlikte gözle görülür bir yükseliş gösteren Antalyaspor'da genç çalıştırıcıya övgü yağıyor.

Sosyal medyadaki futbolseverler, "Nuri Guardiola Şahin" ve "Guardiola getir götürünü yapsın" şeklinde yorumlarda bulundular.



