Son dakika: Antalyaspor, Konyaspor'u devirdi! 14 maçlık inanılmaz seri...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Luiz Adriano, 16. dakikada Alassane Ndao ve 66. dakikada penaltıdan Haji Wright kaydetti. Konyaspor'un sayıları ise 5. dakikada penaltıdan Guilherme ve 13. dakikada Endri Çekiçi'den geldi.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Antalyaspor, puanını 55'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 64 puanla 3. sırada yer buldu.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Konyaspor ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

