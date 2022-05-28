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Son dakika: Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

28.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Kariyerinde Fenerbahçe ile şamoiyonluk ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final başarıları yakalayan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmıştı. Aykut Kocaman'ın önceliğinde İstanbul takımları bulunuyor.

Son dakika: Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ancak başarısız geçen dönem nedeniyle kulüple yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig'e geri dönüyor.

EKİBİNİ HAZIR TUTUYOR

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Süper Lig'in şampiyon hocalarından Aykut Kocaman, Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmamış ve dinlenmeye çekilmişti. Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon için Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın gelecek tekliflere hazır olduğu ve teknik ekibini de hazır tuttuğu belirtildi.

TELEVİZYONDA AÇIKLAMIŞTI

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Gelecek sezon için yeni tekliflere açık olan tecrübeli teknik direktör son katıldığı TV programında da kariyerine devam edeceğini söylemişti.

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