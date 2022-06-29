SON DAKİKA | Bakan Özer açıkladı! 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu

Son dakika: 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvim açıklandı. Son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen ataması müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak." demişti.

SON DAKİKA | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASIYLA İLGİLİ TAKVİM BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, atama müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesinin ardından bugün itibarıyla takvimin ilan edildiğini, başvuruların bayram sonrası alınacağını bildirdi.

Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022'de alınacağını belirten Özer, 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.

ATAMA SONUÇLARI 1 EYLÜL'DE

Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

