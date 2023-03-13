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  4. SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav ülke genelinde yapılacak! 'OHAL ilan edilen 10 ildeki öğrenciler...'

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav ülke genelinde yapılacak! 'OHAL ilan edilen 10 ildeki öğrenciler...'

13.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını duyurdu. Bakan Özer, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerin, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebileceğini söyledi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav ülke genelinde yapılacak! 'OHAL ilan edilen 10 ildeki öğrenciler...'

Son dakika haberi: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. İşte deprem bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren o gelişme ve son dakika haberinin tüm detayları...

DİĞER İLLERDE SINAVA GİREBİLECEKLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran’da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.

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