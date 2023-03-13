SON DAKİKA | Bakan Özer duyurdu: LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav ülke genelinde yapılacak! 'OHAL ilan edilen 10 ildeki öğrenciler...'

Son dakika haberi: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeyi Bakan Özer duyurdu. İşte deprem bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren o gelişme ve son dakika haberinin tüm detayları...

DİĞER İLLERDE SINAVA GİREBİLECEKLER

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran’da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.



