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SON DAKİKA Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir futbolcu, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldığını ve hiçbir pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.

SON DAKİKA Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir, futbolcularının ve teknik heyetin test sonuçlarını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Umut verici bi haber. Isallah tum insalik sagligina kavusur.
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