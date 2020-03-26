SON DAKİKA Başakşehir koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonrasında kontrol amaçlı hastaneye yattığı Başakşehir, futbolcularının ve teknik heyetin test sonuçlarını açıkladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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