SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u 3 golle devirdi!

Son dakika: Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u 3 golle devirdi!

22.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor ile Avrupa'ya gitme hayali kuran Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada her iki takım da birçok gol pozisyonuna girdi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf, ilk yarı ve ikinci yarıda atılan gollerle 3-1'lik üstünlük yakalayan Başakşehir oldu. Başakşehir bu sonuçla UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde oynamaya hak kazandı.

Son dakika: Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u 3 golle devirdi!

Son dakika haberleri: Şampiyon Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maç, adına yakışır şekilde büyük bir tempoda oynandı. Karşılıklı pozisyonlar, atılan goller ve müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Stefano Okaka, 31. dakikada Alexandru Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un sayısı ise 59. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.

68430c06-f079-43e5-b739-e08c928d5bd7

Bu sonucun ardından daha önce şampiyonluğunu ilan etmiş olan Trabzonspor, sezonu 81 puanla tamamladı. 8 maçtır kaybetmeyen Başakşehir ise puanını 65'e yükseltti ve ligi 4. sırada tamamladı.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde oynamaya hak kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

8b572974-2f9c-4a30-a556-f041d40ade82

Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Fredrik Gulbrandsen'in yerine, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Youssuf Ndayishimiye ve Fredrik Gulbrandsen maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR'A ALKIŞ

AA-20220522-27942796-27942789-MEDIPOL_BASAKSEHIR_TRABZONSPOR

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı.

Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı.

Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.

VISCA, İLK KEZ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

AA-20220522-27942796-27942793-MEDIPOL_BASAKSEHIR_TRABZONSPOR

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli ekibe karşı ilk kez rakip oldu.

Başakşehir'de 10,5 sezon forma giyen Visca, ara transfer döneminde Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza atmıştı.

YUSUF YAZICI DA TRİBÜNDE YER ALDI

AA-20220522-27942823-27942820-MEDIPOL_BASAKSEHIR_TRABZONSPOR

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesini izleyenler arasında bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, 2019-2020 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!‘En Quality Teknik Direktör’ Abdullah Avcı!
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!
Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig İstanbul Başakşehir Trabzonspor Başakşehir son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Arda Turan'a Atletico Madrid teklif yaptı! Geri dönüyor...

Arda Turan'a Atletico Madrid teklif yaptı! Geri dönüyor...

İşte o dev liste! Süper Lig'de sözleşmesi biten oyuncular

İşte o dev liste! Süper Lig'de sözleşmesi biten oyuncular

Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı!

Galatasaray ile adı anılan Nuri Şahin'den yılın çalımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen çekime sürpriz polis baskını

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.