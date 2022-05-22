Son dakika: Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u 3 golle devirdi!

Son dakika haberleri: Şampiyon Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maç, adına yakışır şekilde büyük bir tempoda oynandı. Karşılıklı pozisyonlar, atılan goller ve müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan Başakşehir oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Stefano Okaka, 31. dakikada Alexandru Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Trabzonspor'un sayısı ise 59. dakikada Anthony Nwakaeme'den geldi.

Bu sonucun ardından daha önce şampiyonluğunu ilan etmiş olan Trabzonspor, sezonu 81 puanla tamamladı. 8 maçtır kaybetmeyen Başakşehir ise puanını 65'e yükseltti ve ligi 4. sırada tamamladı.

Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde oynamaya hak kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Fredrik Gulbrandsen'in yerine, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Youssuf Ndayishimiye ve Fredrik Gulbrandsen maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR'A ALKIŞ

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı.

Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı.

Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.

VISCA, İLK KEZ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli ekibe karşı ilk kez rakip oldu.

Başakşehir'de 10,5 sezon forma giyen Visca, ara transfer döneminde Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza atmıştı.

YUSUF YAZICI DA TRİBÜNDE YER ALDI

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesini izleyenler arasında bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, 2019-2020 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

