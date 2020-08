SON DAKİKA | Bernard Mensah, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah, resmi sözleşmeyi imzaladı. Ganalı oyucu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldikten sonra bugün resmi sözleşmeye imzayı attı.

Beşiktaş transferini 19.05'te açıklayarak, Galatasaray'a bir göndermede bulundu.

Bernard Mensah: Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı"

İşte o video...

"My home should have been on the seaside."#BenimEvimBeşiktaş pic.twitter.com/RyLhdeCzp1