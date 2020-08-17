SON DAKİKA | Bernard Mensah, Beşiktaş ile sözleşme imzaladı!

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah, resmi sözleşmeyi imzaladı. Ganalı oyucu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldikten sonra bugün resmi sözleşmeye imzayı attı.
Beşiktaş transferini 19.05'te açıklayarak, Galatasaray'a bir göndermede bulundu.
Bernard Mensah: Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı"
İşte o video...
"My home should have been on the seaside."#BenimEvimBeşiktaş pic.twitter.com/RyLhdeCzp1— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) August 17, 2020
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA listesini de güçlendirmenin peşinde. Siyah-Beyazlılar, Fabrice N'Sakala'nın ardından Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah ile ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi.
Daha önce Süper Lig'de kiralık olarak Kasımpaşa ve Kayserispor'un formalarını giyen Ganalı oyuncu, geçtiğimiz yaz bu kez bonservisiyle birlikte Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla 25 maça çıkan Mensah; 5 gol, 8 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağlamıştı.
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