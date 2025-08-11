SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Beşiktaş'ta oynamak istiyor!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı açıklamasının bir bölümünde son günlerin gündem ismi Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşurken milli oyuncunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

Başkan Serdal Adalı şöyle konuştu:

"Orkun için Benfica ile görüşürken Kerem Aktürkoğlu konusunu da konuştuk. Benim aldığım izlenim bu sezon Kerem'i bırakmayacaklar. O bölgede bir oyuncuları da sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları olduğunu söyledikleri için Benfica ile bir pazarlığımız olmadı. Benfica da zaten Kerem Türkiye'ye gelirse bizde oynamak istediğini biliyor..

