SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Beşiktaş'ta oynamak istiyor!

Son dakika... Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan hiç beklenmedik bir açıklama geldi. Adalı açıklamasında milli yıldızın Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Beşiktaş'ta oynamak istiyor!
Berker İşleyen

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı açıklamasının bir bölümünde son günlerin gündem ismi Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşurken milli oyuncunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

Başkan Serdal Adalı şöyle konuştu:

"Orkun için Benfica ile görüşürken Kerem Aktürkoğlu konusunu da konuştuk. Benim aldığım izlenim bu sezon Kerem'i bırakmayacaklar. O bölgede bir oyuncuları da sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları olduğunu söyledikleri için Benfica ile bir pazarlığımız olmadı. Benfica da zaten Kerem Türkiye'ye gelirse bizde oynamak istediğini biliyor..

Detaylar geliyor...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Gözel: "Japonya’dan madalyalarla dönmek istiyoruz"Dursun Gözel: "Japonya’dan madalyalarla dönmek istiyoruz"
Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacakFenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

Beşiktaş'ta şok eden talep: Buradan gitmek istiyorum!

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.