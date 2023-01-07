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Son dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilginç an! Kırmızı kart görmeden, 9 kişiyle gol yediler...

07.01.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı büyük bir heyecan fırtınasına sahne olurken, 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah - beyazlıların ilk golünde ise ilginç bir an yaşandı. Kasımpaşa'nın iki futbolcusu tedavi için saha kenarındayken, Beşiktaş ilk golü buldu. Cenk Tosun'un kaydettiği gol sonrası teknik direktör Selçuk İnan yoğun itirazlarda bulundu.

Son dakika: Beşiktaş - Kasımpaşa maçında ilginç an! Kırmızı kart görmeden, 9 kişiyle gol yediler...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği müsabakanın ilk yarısı; siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, 28. dakikada yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de o pozisyonla ilgili flaş yorumlar geldi.

CENK TOSUN, SKORU 1-0 YAPTI

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Gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, ceza sahası içine bir pas gönderdi. Salih'in havadan gönderdiği topa hareketlenen Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

SELÇUK İNAN ÇILGINA DÖNDÜ

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Bu gol sonrasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, yedek kulübesinde adeta çılgına döndü ve 4. hakeme itirazlarda bulundu. İnan'ın itiraz sebebi ise ortaya çıktı.

SAHADA 9 KİŞİ KALDILAR

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Beşiktaş'ın golü bulduğu esnada Kasımpaşa'nın iki futbolcusunun tedavi için saha kenarında olduğu ve saha içinde 9 kişi kaldığı görüldü.

DİLMEN: "HAKEM, 'BAŞLAMA' DEMELİYDİ"

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Siyah - beyazlıları 1-0 öne geçiren gol anında yaşanan bu olay, sosyal medyanın da gündemine oturdu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in de dikkatini çekti.

Dilmen, "4. hakeme bakıyorum. VAR müdahale edebilir mi, protokolü bilmiyorum. Bir futbolcunun burnu kanadı, bir futbolcu da tedavi için kenardaydı. 9 kişi kaldılar. 9 kişinin ikisi de orta alandaydı. "Hocam başlama" demeliydi 4. hakem. Zorbay da gördü aslında sonra başlattı oyunu. Bir anda haksız bir rekabet ortamına döndü maç." ifadelerini kullandı.

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